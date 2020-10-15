Відома фітнес-модель Ніколь Амато пограла принадами без білизни

Знаменита красуня епатує публіку щодня, адже вибирає найспекотніші вбрання і вигідні ракурси для демонстрації своїх форм, повідомляє Politeka.net.

Амато вирішила, ймовірно, для однієї з фотосесій змінити свій образ. Красуня записала сторіз, в якому відобразила себе в рожевій перуці. Модель можна було б не впізнати, якби її відомий хитрий прищур.

"Пустунка" схопила велику жовту цукерку на паличці і піднесла її до язика.

Красуня грайливо посміхалася в камеру.

Варто відзначити, що зірка одягла білий топік, без білизни, крізь який проглядалися найінтимніші деталі.

Великі груди випирали, а при цьому тонкі бретельки прямо вп'ялися в тіло під вагою принад.

Пружний прес виглядає неймовірно спокусливо.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості.

Нагадаємо, Ніколь Амато активно позаймалася спортом на камеру, а далі показала, як проводить відпочинок.

Модель прийшла додому і одягла купальник. Ніколь натягнула на свій великий розмір купальний наряд синього кольору і в білий горошок. Верх ледь тримався на пишних грудях, витягнувшись на бретельках.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала в чорній білизні. Ніколь лягла, показавши себе по груди. Модель задерла голову, а руками стиснула бюст, роблячи фото максимально жарким. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ Амато доповнила яскравим макіяжем.

Знаменитість вибрала ще й найгарячіший ракурс зверху і показала апетитні форми.

Нагадаємо, що Ніколь Амато влаштувала гаряче тренування в міні-топі:"зараз вистрибнуть".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато підкорила красою форм в прозорому топіку:"шикарніше нікуди".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато блиснула найпотаємнішими місцями в Білій сіточці:"Королева спокуси".