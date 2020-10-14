Німецька модель і колишня кохана голлівудського актора Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн, попустувала на пляжі у відвертих образах

Як пише Politeka.net, красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" гарячі кадри з недавньої фотосесії, яка обернулася для неї великими проблемами.

На першому знімку відображено вологе обличчя супермоделі крупним планом: ніжно-блакитні очі Тоні заворожено дивляться в сторону, мокрі пасма прилипли до шкіри, а її губи трохи прочинені. На другому кадрі дівчина позбулася практично всього одягу, накинувши лише куртку на одне плече. Вона повернулася до камери боком і недбало прикрила груди рукою - з такого ракурсу відкривається приголомшливий вид на фігуру Гаррн. На останньому фото знаменитість прилягла на пісок на тлі плещущихся хвиль в білому купальнику-боді і покрасувалася своїми видатними формами.

"Згадую на роботі цю поїздку на Сен-Барт для @madamefigarofr, де я так обгоріла, це був життєвий урок, який я ніколи не забуду, сон на пляжі плюс антибіотики призвели до найболючішого, лущиться, червоного сонячного опіку, який я коли-небудь відчувала, що я відчувала протягом декількох тижнів після цього. Спасибі, що так ніжно і терпляче поставилися до моєї дурості під час цієї незабутньої зйомки", - поділилася вона своєю історією в описі.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від спекотної фотосесії і залишили безліч захоплених коментарів:

"Обличчя на мільйон доларів";" Живи і вчися";" Ти така прекрасна";" чудово";" Русалка"; "Занадто гаряча".

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