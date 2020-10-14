Актриса студії "Квартал 95" Валерія Товстолес похизувалася фігурою в розкішному вбранні

Розкішна красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію чорно-білих фотографій, на яких зображена на вулиці Києва, передає Politeka.net. Дівчина попустувала на тлі кованих воріт в дивовижній сукні з розвівається подолом, який раз у раз оголював її Божественні ніжки в легких туфельках.

Наряд залишив руки і плечі Лери відкритими, а також зробив акцент на зоді декольте. Примітною родзинкою сукні став блискучий пояс, який підкреслив струнку талію.

Актриса зробила знімки ще більш пікантними і хвилюючими, погравши подолом сукні на вітрі, вона взялася за напівпрозорі смужки тканини руками і почала задирати їх на всі боки. Судячи з виразу обличчя на кадрах, Валерія отримала задоволення від фотосесії.

Раніше Лера вразила шанувальників сміливими позами на балконі. Для сміливих кадрів гумористка вибрала яскраво-червону сукню з великим декольте, чорні колготки і важкі черевики. Сівши на перила, знаменитість задерла одну ногу і сперлася ліктем на власне коліно. При цьому Товстоліс прикрила очі і картинно надула губки. На іншому кадрі вона з радісною посмішкою на обличчі підняла ногу ще вище.

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