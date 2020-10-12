Відомий російський шоумен Максим Галкін похвалився неймовірно красивим і старим деревом, яке прижилося у них у дворі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Галкін записав докладний відеозвіт, в якому показав, як виглядає дерево і які молоді гілки воно пустило.

«Ялинка. Жива-здорова! Щоб не наврочити! Багато хто запитував мене, як відчуває себе величезна ялина, яку я посадив в минулому листопаді, все добре! У цьому відео ялина зараз і рік тому на момент посадки», - підписав відео комік.

За годину пост шоумена подивилися майже 170 тисяч разів. У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

"Супер, красуня, є де хороводи взимку водити», «Максим, у вас голос став схожий на голос Алли). Ви як два дерева, коріння яких переплітаються)», «Ялинка однолітка дружини», "Да ладно! Ця ялинка майже Алліна ровесниця", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Максим Галкін переодягнувся в жінку. Він зайнявся перевтіленням в гримерці, поставши перед шанувальниками в жіночому одязі з яскравим макіяжем і пишним бюстом. У коментарях його порівняли з Вєркою Сердючкою, хоч він і виглядав більш жіночно.

Нагадаємо, що Галкін з кошлатою шевелюрою розтанув від турботи 7-річної дочки, Пугачова все зняла: "Лізонька яка розумничка!".

А ще Politeka писала, що унікальне фото Галкіна з Пугачовою в обнімку з донькою потрапило в мережу: "вже складно впізнати".

Також Politeka повідомляла, що маленька дочка Пугачової і Галкіна вразила фото з батьком: "чому тато такий сумний?".