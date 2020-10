View this post on Instagram

Жива-здорова! Чтоб не сглазить! Многие спрашивали меня, как чувствует себя огромная ель, которую я посадил в прошлом ноябре, всё хорошо! В этом видео ель сейчас и год назад на момент посадки. #сад #ель