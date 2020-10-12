Актриса студії "Квартал 95" Валерія Товстолес вразила витівками у відвертому вбранні

Вона розмістила у своєму мікроблозі "Instagram" нові фотографії і розбурхала фантазії шанувальників, повідомляє Politeka.net. На цей раз красуня вбралася в яскраве червоне плаття з дуже відвертим декольте, а також чорні колготки і масивні черевики. Образ доповнила хвиляста зачіска з розпущеним волоссям.

У такому вигляді Лера Товстолес сфотографувалася на балконі. На одному зі знімків вона задерла ногу на високі перила, сперлася ліктем однієї руки на коліно і закрила очі, трохи надувши губки. На іншому кадрі гумористка підняла ногу ще вище і зобразила променисту посмішку, а на останньому дівчина повернулася до камери спиною і злегка торкнулася пальцями губ.

"Моя найяскравіша осінь в житті 😃... Хочу бути Керрі Бредшоу, ще з першого курсу, по-цьому це плаття вирушило зі мною. Куди? Розповім пізніше)", - зазначила Лера в описі.

Багатьом користувачам соцмережі припав до смаку новий образ Товстолес, вони залишили свої відгуки в коментарях під фото:

"Дуже красива! 😍 😍 😍 😍 "; "Ну ось настільки сексуально, що дуже сильно наводить на вульгарні думки..."; "Як завжди - красива, 💃 🏼 і плаття шикарне!!!👗 🌹 "; "Спасибі 🤩 фото🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥".

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