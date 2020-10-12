Українська модель Міла Кузнєцова, яка є щасливою володаркою 13-го розміру грудей, побалувала шанувальників яскравими знімками

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина регулярно викладає фото, де у всій красі показує свою головну гордість. Як відомо, в 2020 році Мілу визнали українкою з найбільшим натуральним бюстом. Завдяки своїй незвичайній фігурі красуня стала дуже популярною. Зараз її часто запрошують рекламувати різні товари. Нерідко модель з'являється в українських теле-шоу.

В її Instagram переважають фото в одязі з дуже глибоким декольте. На деяких знімках груди ледь не вивалюються з величезного вирізу. Втім, шанувальникам такі види дуже подобаються. Вони не скупляться на коментарі для зірки.

"Ти виглядаєш чудово", «Вау, справжні фанати точно оцінять цю красу, ти шикарна», «Пампушка», «яка ти соковита», «Гарненька», "красуня вони у вас прекрасні", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова влаштувала стрибки на батуті перед багатомільйонною публікою. Дівчина була одягнена в обтягуючий топ з глибоким декольте. Вона тримала в руках м'яч для волейболу і стрибала на батуті.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова засунула Олю Полякову на другий план своїм декольте:"красивіше всіх зірок".

А ще Politeka писала, що Міла Кузнєцова спокусила розкішними видами в екстремальному декольте: ракурс зводить з розуму.

Також Politeka повідомляла, що Міла Кузнєцова в комбінезоні змусила чоловіків ковтати слинки:"Просто в захваті".