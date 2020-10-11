Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, похвалилася формами в квітковому платті

Знаменита модель продовжує дражнити фантазію фанатів жаркими кадрами, на яких позує в сміливих образах. Так як родзинкою всіх знімків Квітко є її форми, вона їх не приховує. Найчастіше дівчина підкреслює достоїнства саме мереживною білизною або ж її відсутністю, прикриваючись лише руками.

Втім, кадри, на яких Анастасія знімає наряд або робить вигляд, що збирається це зробити, стають також одними з найпопулярніших. Наприклад, фото, на якому Настя зняла лямки квіткового міні-сукні і посвітила бюстом, викликало бурхливу реакцію в мережі.

Ось як реагують шанувальники:

"Ти ідеальна жінка, і я люблю тебе, я люблю твоє тіло; BB хороша картинка; дуже дуже дуже мило; дуже гаряче; чарівна краса дійсно beauty; Моя дорога всі твої картинки круті👌 👍 😍; to kcae AEN dnaee Man mecamt😚; закоханий в твої груди, дорога; яке красиве тіло; які у тебе пишні форми, Мамасіта; рух ніжності; яка чарівна і красива💗 🌹 💗».

Ми також писали, що дівчина кожен день показує розкішне життя в соціальній мережі Instagram. Модель не соромиться при цьому демонструвати і свої достоїнства, виставляючи ті напоказ без найменшого почуття сорому.

Анастасія вміло підкреслює бюст шостого розміру наймоднішими купальниками і пишні стегна, які також ніколи не ховає від уважної публіки. Її вигини виглядають дещо неприродно через надмірно тонку талію, тому фанати заявляють, що дівчина могла зробити пластику, просто не визнає цього.

На одному з фото, під час відпочинку в ресторані, Квітко вирішила подражнити фанатів пікантним виглядом. Вся справа в тому, що модель приміряла занадто тісний топ, який підкреслив її груди і ледь ту втримав над столом. Анастасія спокусливо схилилася над цим столиком, надаючи своїм формам ще більш відкритого вигляду.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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