Відома бразильська модель Сьюзі Кортез, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, викликала фурор свіжим знімком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала вельми пікантне фото. Сьюзі роздяглася, заклеївши груди декоративним скотчем. Силіконові груди у формі м'ячиків так і застигли в повітрі. Вниз модель одягла чорні колготки в сітку. Судячи з фото, вона одягла колготи на голе тіло.

У коментарях зірці мережі залишили масу приємних відгуків.

"Так жарко", "Ти знаєш, що я тебе ні на кого не проміняю, моя гарненька королева. Багато поцілунків, любов моя", "чудово, красиво", "я люблю тебе всією душею, бережи себе", "Діамант", "кішечка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортез показала себе на радість фанатів. Вона влаштувалася на четвереньках біля басейну. На ній були надіті трусики у вигляді мотузочки, які зовсім нічого не прикрили. Волосся у Кортез було розпущене. Вона виставила "п'яту точку" так високо, що всі могли розгледіти найменші деталі.

Крім цього, нещодавно Кортез опублікувала фото, на якому сиділа на колінах, розвернувшись боком до камери. Модель похвалилася апетитними сідницями, які щільно обтягнули шортики.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез прикрилася одним м'ячиком замість білизни: "а тепер пограємо?".

Як повідомляла Politeka, Сьюзі Кортез приспустила білизну і показала свій скарб: "Стала ще краще".

Також Politeka писала, що Сьюзі Кортез запустила руку в трусики, змусивши чоловіків червоніти: "Божественна жінка".