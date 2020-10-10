Американська фітнес-модель Соммер Рей поділилася яскравими кадрами в образі ляльки "Барбі"

Дівчина намагається влаштовувати модні фотосесії, щоб просунути свій одяг. Не так давно Соммер почала розробку нової колекції спортивного та пляжного одягу, тому всіляко показує ту на своїх нових фото. Оскільки аудиторія у спортсменки досить велика, кожна презентація нових образів проходить досить бурхливо.

І цей раз не був винятком. Соммер поділилася кадрами, на яких позувала в модному купальнику рожевого кольору з ремінцем на талії, білих чоботях і джинсівці такого ж відтінку, яку спустила з плечей на деяких фото.

"давай дитинко, давай поїдемо. ми можемо втекти до великого Сонця", - пише спортсменка під кокетливими фото у машини.

Шанувальники не залишилися осторонь:

"Лана кап😍 і Ти виглядаєш красиво💕; отримайте правильні кути🐬 🐬 🐬 🐬; ви знаєте, що ваша талія насправді не виглядає так, будь ласка, не могли б ми зробити фото без фотошопу; люблю цей Мустанг; хто-небудь коли-небудь говорив тобі, що у тебе красиві булочки?; купається в розкоші; це виглядає дуже цікаво; потрібно продовжити такі фото; Як солодко, дуже багато рожевого".

Ми також писали, що спортсменка любить займатися на вулиці і часто показує в соціальній мережі Instagram, як робить це, як веселиться на пляжі і як вражає видом на заняттях. Вся справа в тому, що красуня не соромиться показувати і вдалі кадри в досить пікантних образах, і невдалі кадри в домашніх нарядах.

На фан-сторінках Соммер в Instagram досить часто також миготять превью-кадри з рекламних зйомок, а також фото, які сама Соммер не опублікувала в основному профілі. На одному з таких фото Рей блищала в рожевому бікіні в стилі ляльки Барбі і вразила підкачаним тілом, повернувшись до об'єктива боком.

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