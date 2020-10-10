Відома фітнес-тренер і ведуча шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко блиснула бездоганною фігурою на новому фото

35-річна українська телеведуча є професійним тренером, тому без всякої скромності демонструє своє підтягнуте тіло у всій красі.

Так, на своїй сторінці в Instagram Луценко розмістила кадр, зроблений під час чергової фотосесії, передає Politeka.net

На ньому вона позувала в чорному спортивному топі і штанях, показавши всім свій плоский живіт і плавні вигини. На знімку знаменитість елегантно відвела руку назад, як би запрошуючи всіх бажаючих почати займатися собою.

"Той, хто чекає мотивацію як біля моря погоди, то її не дочекається 😎

А ось той, хто навіть з в'яленькою мотивацією і цілями почне робити що-небудь ( тренуватися, малювати, читати, вчитися, шукати роботу....) спалахне бажанням і натхненням», -написала Луценко.

Фоловери миттєво відреагували на публікацію і вже встигли поставити понад 3 тисячі лайків нової фотографії.

До цього відома українська фітнес-тренер" Зважені та щасливі " Аніта Луценко показала, що робити з животом.

На фото Луценко позує в топі, шортах і кросівках. Красуня стоїть в спортзалі, де демонструє перед дзеркалом свою фігуру в профіль. Волосся Аніта заправила пов'язкою, щоб не заважали. Тренер стояла і показувала дві пози, в яких була правильна і не правильна постава.

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