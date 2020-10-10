Відома фітнес-тренер і ведуча шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко блиснула бездоганною фігурою на новому фото
35-річна українська телеведуча є професійним тренером, тому без всякої скромності демонструє своє підтягнуте тіло у всій красі.
Так, на своїй сторінці в Instagram Луценко розмістила кадр, зроблений під час чергової фотосесії, передає Politeka.net
На ньому вона позувала в чорному спортивному топі і штанях, показавши всім свій плоский живіт і плавні вигини. На знімку знаменитість елегантно відвела руку назад, як би запрошуючи всіх бажаючих почати займатися собою.
Телеканали "1+1" та "Україна" пересварилися через шоу, в якому заспівала Кухар: "Нам прикро..."
Фото першого весілля Пугачової злили в мережу, Кіркоров ще малюк, Галкін не народився: "Красива пара"
"Міс Всесвіт" Олівія Калпо ледве втримала свої неслухняні "гарбузочки" в непристойному декольте: "Гаряча!"
16-річна дочка Беллуччі звела з розуму хижою красою в тісному корсеті і міні: Моніка може пишатися
"Той, хто чекає мотивацію як біля моря погоди, то її не дочекається 😎
А ось той, хто навіть з в'яленькою мотивацією і цілями почне робити що-небудь ( тренуватися, малювати, читати, вчитися, шукати роботу....) спалахне бажанням і натхненням», -написала Луценко.
Фоловери миттєво відреагували на публікацію і вже встигли поставити понад 3 тисячі лайків нової фотографії.
До цього відома українська фітнес-тренер" Зважені та щасливі " Аніта Луценко показала, що робити з животом.
На фото Луценко позує в топі, шортах і кросівках. Красуня стоїть в спортзалі, де демонструє перед дзеркалом свою фігуру в профіль. Волосся Аніта заправила пов'язкою, щоб не заважали. Тренер стояла і показувала дві пози, в яких була правильна і не правильна постава.
Нагадаємо, що розкішна тренер" Зважені та щасливі " Аніта Луценко роздяглася перед камерою
А ще Politeka писала, що тренер" Зважені та щасливі " Аніта Луценко захопила фігурою в купальнику
Також Politeka повідомляла, що тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко розкрила секрет плоского животика