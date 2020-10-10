Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала значних розмірів бюст

Дівчина щодня показує розкішне життя в соціальній мережі Instagram. Модель не соромиться при цьому демонструвати і свої достоїнства, виставляючи ті напоказ без найменшого почуття сорому.

Анастасія вміло підкреслює бюст шостого розміру наймоднішими купальниками і пишні стегна, які також ніколи не ховає від уважної публіки. Її вигини виглядають дещо неприродно через надмірно тонку талію, тому фанати заявляють, що дівчина могла зробити пластику, просто не визнає цього.

На одному з фото, під час відпочинку в ресторані, Квітко вирішила подражнити фанатів пікантним виглядом. Вся справа в тому, що модель приміряла занадто тісний топ, який підкреслив її груди і ледь ту втримав над столом. Анастасія спокусливо схилилася над цим столиком, надаючи своїм формам ще більш відкритого вигляду.

"Що привертає вашу увагу на цій картинці? 😽 » - кокетливо зазначає Настя.

Ось як реагують в мережі:

"Ти зловила мій погляд; щоб жінка мала таке красиве, пишне тіло, як це, і була такою красивою! Вау 😘❤❤💋; ви одна справжня дивно красива приголомшлива богиня з раю; твої рожеві губи 💋; твої очі❤️; Твої красиві очі хх; бачив красунь, але ніколи не бачив такої чудової феї, як ти ... ніколи; Потім я помітив годинник; у тебе гарні очі💞 🙌 💗♥😘; Боже мій, жінка, що з тобою? ».

Ми також писали, що модель кожен день показує, як виглядає її фігура в сміливих і навіть пікантних образах. Дівчина не приховує бюст і всіляко демонструє його в крихітних ліфчиках. Також Квітко не забуває демонструвати неприродно пишні сідниці разом з тонкою талією.

На одному з таких фото Анастасія в мікро-бікіні насиченого баклажанового відтінку показала себе з незвичайного ракурсу. Позуючи на лежаку, Анастасія вип'ятила бюст і підняла голову, щоб підкреслити достоїнства вдалим прогином.

До слова, Настя є рекламним представником трендового одягу, тому кожен раз на таких ось неоднозначних кадрах вона представляє різні купальники і намагається не повторюватися. Ось що пишуть під постом цього разу фанати.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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