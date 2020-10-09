Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі в бордовій білизні захопила стрункою фігурою

Як вже давно відомо, струнка красуня насправді досить далека від спорту.

«У мене немає тренера, я не ходжу в зал. Ми гуляємо з подругами, вибираємося в піші походи. Мабуть, це все. Я не повернута на фітнесі. У моїй індустрії мене можна назвати білою вороною", - одного разу сказала супермодель в інтерв'ю.

При цьому дівчина багато рухається, часто влаштовує відпочинок на пляжі і, щоб зовсім не ігнорувати фізичні навантаження, раз на тиждень ходить на заняття йогою. Як можна побачити на фото, представленому на фан-акаунті знаменитості, дівчина знаходиться в дуже чудовій формі, тому нею і захоплюються мільйони жінок.

На представленому кадрі Емілі в бордовому бікіні позує в домашній обстановці і без будь-яких укладок, провокативний кадр відразу був завалений коментарями:

"Виглядає жарко і красиво; викликає одне відчуття, відчуття заздрості!!! 😛 😄 ; 😍 😍 ідеальний образ у цієї дівчинки; чому мені здається, що вид ззаду був би краще; це реально спокушає; щасливчик той, хто бачить її в живу; моя мета і богиня; ти така красива ... Хороші флюїди та привітання з Колумбії!; Безумовно, найщасливіша людина🙌 🙌».

Дівчина не є затятою любителькою спорту, а також не виключає шкідливих продуктів під час зйомки. Проте фігура Емілі залишається ідеальною і тіло дуже струнке. Розкриваючи секрети краси, дівчина підкреслює: вона просто ходить в сауну, проводить детокс організму і дуже багато рухається під час прогулянок.

На одному з фото, представленому в соціальній мережі Instagram на фан-акаунті, видно, як виглядає Емілі вдома. У бежевому бікіні і без макіяжу вона здатна вразити будь-кого.

Дівчина не тільки намагається зберігати природну красу, але ще і не відмовляється від «радощів життя». Вона іноді є фаст-фуд, любить червоне вино і вранці їсть круасани.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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