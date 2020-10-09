В Україні можуть скасувати переведення годинників на зимовий і літній час

Це випливає із законопроекту, який вже зареєстрований у Верховній Раді України, інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook заступника голови ВРУ Руслана Стефанчука.

За його словами, відповідний законопроект зареєстрований в Раді в п'ятницю, 9 жовтня, однак на сайті парламенту він ще відсутній.

Документом запропоновано закріплення на території України єдиного київського часу. У майбутньому передбачена повна відмова від подібної практики.

За словами депутата, переведення стрілок годинника два рази на рік погано впливає на здоров'я українців.

"Прийняття закону забезпечуватиме стабільний природний цикл життєдіяльності людини, сприятиме поліпшенню стану здоров'я та підвищенню працездатності населення", - заявив Стефанчук.

Крім того, подібний законопроект спрямований на протидію агресії з боку Росії, так як на непідконтрольних Києву територіях встановлено московський час.

Нагадаємо, Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня.

Вже о 4: 00 стрілки електронного та наручного годинника потрібно посунути на годину назад. Цього року ця дата збіглася з проведенням місцевих виборів в Україні - 25 жовтня.

Раніше ми писали про те, що Михайло Горбачов не виключив відновлення СРСР. Свій коментар Останній президент радянської держави дав радіостанції"Говорить Москва".

Відповідаючи на запитання журналіста, про можливий сценарій реінкарнації СРСР колишній політик зазначив, що для цього буде потрібно дуже багато часу.

"На це відповість хід історії, а я такими справами не займаюся. Дуже складно йдуть процеси об'єднавчі, що не роблять — ніяк не виходить. Навіть Європа, у нас же зараз є об'єднання Європейські. Дуже складне питання об'єднавче", - зазначив Горбачов.

Колишній політик підкреслив, що колишні радянські республіки розгубили політичний досвід і для нового об'єднання колишніх республік знадобиться чимало часу.

"Я думаю, для того, щоб відповісти на це питання, треба ще, щоб багато пройшло часу, і набралися б розуму і досвіду, порівнювали б. Я думаю, щось, що почнуть зараз директиви такі видавати - це дурість. Я думаю, нахлебались і ще не розсьорбали, це зупиняє. З Білоруссю не клеїться - це ж треба? Тільки час покаже", - підсумував Горбачов.

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