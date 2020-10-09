Український комік і шоумен студії "Квартал 95" Юрій Ткач вразив несподіваним перевтіленням

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram артиста, який не втомлюється придумувати все новіе ідеї, як порадувати публіку.

"Ткачидзе", - підписав актор фотографію.

Ткач виклав свіже Селфі. На фото артист кривляється в грузинській кепці.

Користувачів мережі захопило несподіване перевтілення артиста, який багатьом знайомий завдяки ролі Юрчика з село під Полтавою.

"Аж настрій піднявся", "Вах, вах, вах який чоловік", "справжній джигіт", "Ваще заліково", "який прикольний і смішний образ", "красень мужчина🔥 🔥 🔥", "самогон буде? А якщо знайду?", " Угарідзе", "Юраклій Ткачишвілі", "Вах, який красень, а кепка - то ваще👍 😃", "просто балдьож, красень чоловік", "гарячий грузинський хлопець. Вах", "Супер грузин", - активно коментують нову забавну витівку артиста.

Нагадаємо, Юрій Ткач з "Квартал 95 «показав міні-копію Кошового, відео:" чому ця звірюка без намордника?»

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95 «ошелешив дивним виглядом, кадри перетворення:»коли трохи перебрав".

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