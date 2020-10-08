Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, пограла об'ємами у великій сітці

Зірка любить привертати увагу своїми неймовірними формами, пише Politeka.net. Красуня вже завоювала серця маси фанатів, які створюють в Інтернеті групи, присвячені їй. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

В одній з таких фан-груп опублікували відео, які раніше знімала Квітко. Модель підняла камеру перед дзеркалом і потрясла великими сідницями.

На знаменитості була велика, блакитна сіточка, під якою просвічувалося крихітне бікіні рожевого кольору.

Зірка пограла апетитними розмірами перед камерою. Велика п'ята точка спокусливо випирала і притягувала погляд.

Анастасія злегка накрутила волосся, через що її вигляд став виглядати більш доглянутим.

За шість годин пост зібрав понад 16 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі висловлювали свій невимовний захват від побаченого.

"Ти прекрасна, крихітко", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко одягла блискуче платтячко на тонких бретельках. Наряд обтягнув одну з головних гордостей Квітко - її велику п'яту точку.

Шалена красуня ефектно пройшлася,"повилявши" своїм багатством на камеру. Зірка влаштувала дефіле по палубі і грайливо поглядала в камеру.

Нагадаємо, Анастасія Квітко натягнула на засмагле тіло білий купальник, який навіть підстрибнув на великих грудях, оголивши її частини внизу. Пишні принади стиснулися під тугою тканиною і, швидше за все, могли навіть вистрибнути, але товсті бретельки відмінно утримували ліфчик на місці.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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