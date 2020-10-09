Популярному серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" виповнилося 30 років

Як пише Politeka.net, про це повідомили в Instagram телеканалу «1+1», який протягом багатьох років транслював цей серіал. Крім цього, автори каналу вирішили згадати, як сьогодні виглядають популярні актори серіалу, а кого вже немає в живих.

"Перші серії з'явилися на екранах в 1990 році і миттєво підкорили серця всіх глядачів. До речі, в ефірі 1+1 вперше «Беверлі-Хіллз, 90210», дубльований українською мовою, показали в 1997 році", - наголошується під постом.

Головна зірка серіалу Шеннон Доерті сьогодні бореться з раком. Хвороба ненадовго відступила, після чого знову повернулася.

Актор Люк Перрі помер від інсульту в 2019 році у віці 52 роки.

Красунчик Джейсон Прістлі продовжує зніматися в серіалах.

Актриса Дженні Гарт веде власне реаліті-шоу "Життя з Дженні Гарт".

Виконавиця ролі Донни, актриса Торі Спеллінг щаслива мати п'ятьох дітей.

А красунчик Іан Зірінг за роки майже не змінився.

Брайан Остін Грін був одружений на одній з найкрасивіших жінок Голлівуду, актрисі Меган Фокс.

Гебріель Картеріс сьогодні 59 років. Вона була однією з найбільш дорослих акторів, яким доводилося зображувати підлітків.

"Фільм моєї юності, як я його любила", "я їх усіх любила, як швидко летить час", "дуже сумую за Люком Перрі", "Келлі, Стів і Джулія абсолютно не змінилися)", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що хвора на рак Шеннен Доерті вразила зовнішнім виглядом: "через кілька днів...".

Як повідомляла Politeka, хвора на рак Шеннен Доерті розповіла про прощальні листи для близьких:"кінець вже близький".

Також Politeka писала, що хвора на рак Шеннен Доерті розкрила страшну правду:"я буду копати...".