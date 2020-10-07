Популярна українська виконавиця MARUV показала ідеальну фігуру, вбравшись в облягаюче боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мій улюблений шмот...» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях MARUV позує в облягаючому боді і ефектних панчохах, демонструючи ідеальну фігуру з різних ракурсів. При цьому на голові у знаменитості видніється кепка. Образ знаменитість вирішила доповнити туфлями на високих підборах.

"Яка ж офігенна«," Воу-воу, палехче! Так і до інфаркту недалеко😨 Ну не можна ж бути настільки ідеальною у всьому», «ти навіть не уявляєш, наскільки ти красива», «гаряча красуня», «Ганнуся, Ти мрія! Схиляюся» « " Пані. Хочу в рабство до вас, богиня MARUV», - пишуть її шанувальники.

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Так, красуня ефектно танцює з подругами, демонструючи кращі частини свого тіла на камеру. При цьому все, що відбувається буквально "тоне" під звуки криків і захоплення.

Спершу в кадр потрапляють подруги знаменитості, які" увійшли в раж", а пізніше - і сама красуня. Спершу вона нібито" підіграє " їм, після чого і сама пускається в танок.

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