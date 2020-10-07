У Міністерстві соцполітики розкрили плани, які планується реалізувати в пенсійній системі

Під час засідання робочої групи з розвитку пенсійної системи, яке пройшло 6 жовтня, було виділено п'ять основних кроків для розвитку системи. Про це пише Politeka.net з посиланням сайт Мінсоцполітики.

Так, планується розв'язувати питання прожиткового мінімуму. За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, хоча цей показник є складовим у будь-яких фіскальних визначеннях, він не справляється з основним завданням. Зокрема, прожитковий мінімум зараз - це не стандарт соцзахисту українців.

Далі влада хоче вдосконалити пенсійне законодавство у солідарній пенсійній системі. Для початку потрібно встановити дату щорічної індексації пенсійних виплат, потім - поширити її на окремі категорії пенсіонерів, у яких не проводилася індексація. Також планується встановити особливості пенсійного забезпечення батьків дітей з орфанними захворюваннями та інше.

Наступний крок - ввести накопичувальну професійну пенсійну систему для окремих категорій професій, яким пенсія призначається достроково.

Крім цього, слід розвинути недержавне пенсійне забезпечення підвищення захисту майнових прав та інтересів учасників накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

І в підсумку ввести другий рівень системи пенсійного забезпечення.

Зараз, за запевненням Лазебної, Мінсоцполітики розробило чотири законопроекти, які стосуються першого і другого питання. Процес знаходиться на етапі завершення їх узгодження з іншими центральними органами виконавчої влади та соціальними партнерами.

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