Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі показала пишні форми з досить пікантного ракурсу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.
Варто відзначити, що дівчина звикла підкорювати своєю красою не тільки на подіумі, а й на відпочинку. Кожен раз, одягаючи новий наряд, Емілі отримує від відданих фанатів тисячі захоплених компліментів про те, як виглядає її фігура. Шанувальники пишуть, що Емілі - справжня чарівниця.
Дівчина не дуже любить спорт, також вона не відмовляється від смачних і висококалорійних страв. Однак, її фігура якимось таємничим чином залишається ідеальною. Дівчина каже, що все це завдяки сауні, детоксу організму і активним рухам під час прогулянок.
Так, на останньому фото модель в короткому яскраво-блакитному платті сидить на скляному столику, задумливо підперши рукою підборіддя. Емілі повністю відбивається в дзеркалі навпроти столу, тому фанати сповна можуть насолодитися всіма вигинами її божественного тіла з різних ракурсів.
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На відео - добірка різних образів Ратаковскі, але скрізь на ній відверті і стильні вбрання, що дуже сподобалося її фанатам.
"Вся зимова колекція @nastygal вже доступна!"–- підписала публікацію знаменитість.
Так, всього за 8 хвилин вони встигли поставити майже 75 тисяч лайків і залишити велику кількість коментарів, в яких хвалять Емілі за її природну красу.
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Fall winter collection @nastygal is live now! #nastygalftemrata #ad
Раніше ми писали, що знаменита супермодель Емілі Ратаковскі подражнила засмаглим тілом в тонкій міні-сукні "зебри". Цього разу ефектна модель з дивно стрункою фігурою подражнила видом в досить провокаційних позах на дивані. Дівчина приміряла ультра-тонке плаття з трендовим принтом зебри і доповнила його такий же капелюхом з модним звіриним принтом.
Немов потягується кішка, Емілі покрутилася перед об'єктивом з різних сторін і змогла вразити фанатів. Дівчина виглядала досить сміливо, адже досить крихітна Довга наряду не змогла прикрити її довгі і засмаглі ноги.
"Я так рада оголосити, що я обличчя новітньої колекції @nastygal! Запуск через 5 днів. 🦓 🦓 # nastygalftemrata #ad", - радісно оголосила Емілі, оголошуючи про нову співпрацю.
Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.
Також Politeka писала, що Ратаковскі роздяглася і без сорому показала, чим її нагородила природа.
Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі.