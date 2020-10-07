24-річна дочка важко хворої актриси Анастасії Заворотнюк Анна приголомшила визнанням

Як повідомляє Politeka.net, свіжий знімок красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина одягнена в довгі розкльошені джинси, білу блузку і чорний піджак. На ногах у неї білі кросівки, довершують образ Анни модні сонцезахисні окуляри.

Примітно, що дочка знаменитості стоїть на одній з московських вулиць, що вражає своїм безлюд'ям – є лише самотні перехожі, що нехарактерно для такого густонаселеного міста. Про це і написала Анна в підписі під фото.

"Так не характерно для Москви, дивно пустельна вулиця. Дуже дивно і незвично бачити Московську вулицю такою безлюдною💔", – пише дівчина.

Шанувальники в коментарях погодилися з нею, заодно викупавши в заслужених компліментах.

"Шикарна ви шикарні👍 яка модняшка 😍порожньо... зате можна зробити пару шикарних фоточок 😄 Ань, а ти сором'язлива людина? Красавіцакая шикарна, очей не відвести😍 відмінного дня вам👏 красуня)) соглас згодна, люблю Москву за її ритм, відповідний мені. Швидкий і рішучий, а коли навіть в центрі ставати безлюдно-це вже не та Москва ( Ганнуся, дуже красива♥️", – написали фоловери.

Раніше ми писали, що 24-річна дочка важко хворої актриси Анастасії Заворотнюк Анна приголомшила ніжним вбранням. Свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина була одягнена в неймовірно красивий жіночний костюм. Вона одягла тісний топ, який підкреслив її пишні груди. Внизу красувалися міні-шортики, представивши загальному огляду ніжки красуні. Образ дівчина доповнила білою накидкою і капелюшком. Виглядала Заворотнюк чудово.

"Дорогі мої коти, ми з дівчатками вирішили влаштувати сюрприз для вас і подарувати багато дуже класних подарунків!",- звернулася Ганна до передплатників, повідомивши, що планує провести розіграш подарунків.

За шість годин пост дівчини зібрав майже 3 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Як відомо, Анна Заворотнюк зізналася, що скоро переїде в квартиру, яка знаходиться в центрі Москви.

За словами дівчини, вона вже хоче якомога швидше зануритися в столичну суєту.

"Я хочу скоріше опинитися в гущі московського життя і, виходячи на вулицю, зустрічати людей, бути в крокової доступності від усіх благ нашої цивілізації. Але я впевнена, що після переїзду я буду нудьгувати і на вихідні все одно їхати за місто, тому що ніщо не дає мені таке відчуття гармонії і внутрішнього спокою, як шелест дерев і спів птахів вранці", - зізнавалася Анна.

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