Літня погода ще побалує українців, затримавшись до кінця місяця

Про це розповіла співробітник Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, передає Politeka, посилаючись на УНІАН.

За її словами, нинішня зима навряд чи буде морозною: така ймовірність становить лише 10%.

"Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати один одного", – говорить фахівець.

У свою чергу, синоптик Віра Балабух каже, що цієї зими українців чекає мало снігу, проте країну накриють відлиги і крижані дощі, уточнює Обозреватель.

Що ж стосується грудня, то в цьому місяці нас чекає плюсова температура, під Новий Рік, можливо, піде сніг.

Народний синоптик Володимир Деркач стверджує, що в грудні нас чекає плюсова температура і вдень, і вночі, похолодання в країну прийде лише після Дня святого Миколая. Перед Новим роком Деркач прогнозує невеликі заморозки і сніг.

Politeka писала, що погода в Україні 7 жовтня засмутить українців, які не встигли насолодитися бабиним літом. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Згідно зі свіжим прогнозом, на більшій частині території України пройдуть дощі з грозами, які вплинуть і на температуру повітря.

Так, на заході країни пройдуть дощі. Температура повітря опуститься до 17-19 градусів. У центральних регіонах також очікуються опади. Вдень стовпчики термометра прогріються до 17-21 градуса тепла.

На півдні та Півночі теж очікуються дощі. У північних областях температура вдень підніметься до 17-19 градусів, а ось на півдні, традиційно, буде тепліше. Вдень стовпчики термометра прогріються до 22-25 градусів.

Не постраждають від дощів тільки східні регіони. Жителям Сходу вдасться насолодитися останніми теплими днями. Температура повітря тут прогріється до 21-24 градусів тепла. У Києві 7 жовтня дощитиме і похмуро. Вдень стовпчики термометра піднімуться до 17-19 градусів, а вночі температура опуститься до 13-15 градусів тепла.

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