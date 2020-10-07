Вся набережна в чорному диму

Розкрито подробиці вогняної НП в санаторії, розташованому в окупованій Ялті

Про це інформують російські ЗМІ і телеграм-канали.

Як стверджують російські журналісти, пожежа спалахнула в будівлі санаторію Чорноморського флоту РФ, розташованого в Ялті.

За інформацією ЗМІ, вогонь охопив всю покрівлю і верхній поверх спеціалізованої установи.

На місці події працюють три машини пожежних і співробітники інших екстрених служб. Відомості про постраждалих і жертвах поки не надходили, а причини сильної пожежі в санаторії з'ясовуються.

Як стверджують джерела в силових відомствах, постояльці санаторію і персонал були оперативно евакуйовані. Сама установа складається з трьох спальних корпусів, в яких можуть розміститися 589 осіб.

Вогонь, що охопив будівлю військового санаторію, настільки сильний, що вся набережна окупованої Ялти тепер в диму.

Раніше ми розповідали про масштабні пожежі на Харківщині.

Тільки за один день місцеві рятувальники отримали 94 повідомлення про загоряння сухостою на відкритих територіях.

Загальна площа, на якій вирував вогонь, склала понад 85,5 гектарів. За словами пожежників, в переважній більшості причиною загоряння стало спалювання сміття і випалювання сухостою.

Рятувальники знову звертаються до громадян з проханням не експериментувати з вогнем у період підвищеної пожежонебезпеки.

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