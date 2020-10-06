Американська фітнес-модель Ана Чері потрясла пружними сідницями в компанії подружок 

Зірка зараз проводить час на Мальдівах зі своїми друзями та колегами, повідомляє Politeka.net. Модель регулярно ділиться звідти не тільки кадрами своїх тренувань, але і розваг.  (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Так відома красуня опублікувала відео, на якому в компанії своїх красунь-подружок ефектно рухала сідницями під музику. 

При цьому всі красуні були в крихітних бікіні на найтонших бретельках, а ось Чері в цей раз вибрала наряд скромніше. Зірка одягла помаранчеву напівпрозору сукню для пляжу. 

На перших кадрах красуні влаштувалися на сходах і гаряче рухали п'ятими точками, пізніше Чері з подружками забралися на ліжко, де всі виконали такі ж рухи.

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"Хто наступний!?!! Позначте друга🤪 🤪", - написала зірка, тим самим пропонуючи приєднуватися до такого "флешмобу". 

За годину пост зібрав понад 50 тисяч переглядів і багато коментарів. 

Користувачі мережі були в захваті від побаченого. Люди не тільки писали компліменти, але і зізнавалися в любові жарким моделям. 

"Ой, що творять ці спокусниці", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ана Чері показала результати своїх вправ в рожевому боді. 

Сміливий наряд обтягнув і підкреслив тонку талію красуні. Також боді добре сіло на пишному бюсті зірки. Груди виглядали дуже привабливо в настільки прекрасній білизні. 

Раніше повідомлялося, що Ана Чері наблизила камеру ближче, щоб краще показати найспекотніші місця. Модель злегка розставила накачані ніжки і трохи нахилилася.  

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні