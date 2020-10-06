Американська фітнес-модель Ана Чері потрясла пружними сідницями в компанії подружок
Зірка зараз проводить час на Мальдівах зі своїми друзями та колегами, повідомляє Politeka.net. Модель регулярно ділиться звідти не тільки кадрами своїх тренувань, але і розваг. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Так відома красуня опублікувала відео, на якому в компанії своїх красунь-подружок ефектно рухала сідницями під музику.
При цьому всі красуні були в крихітних бікіні на найтонших бретельках, а ось Чері в цей раз вибрала наряд скромніше. Зірка одягла помаранчеву напівпрозору сукню для пляжу.
На перших кадрах красуні влаштувалися на сходах і гаряче рухали п'ятими точками, пізніше Чері з подружками забралися на ліжко, де всі виконали такі ж рухи.
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"Хто наступний!?!! Позначте друга🤪 🤪", - написала зірка, тим самим пропонуючи приєднуватися до такого "флешмобу".
За годину пост зібрав понад 50 тисяч переглядів і багато коментарів.
Користувачі мережі були в захваті від побаченого. Люди не тільки писали компліменти, але і зізнавалися в любові жарким моделям.
"Ой, що творять ці спокусниці", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Ана Чері показала результати своїх вправ в рожевому боді.
Сміливий наряд обтягнув і підкреслив тонку талію красуні. Також боді добре сіло на пишному бюсті зірки. Груди виглядали дуже привабливо в настільки прекрасній білизні.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері наблизила камеру ближче, щоб краще показати найспекотніші місця. Модель злегка розставила накачані ніжки і трохи нахилилася.
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