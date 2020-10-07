Погода в Україні 7 жовтня засмутить українців, які не встигли насолодитися бабиним літом

Як пише Politeka.net, про це свідчать дані Укргідрометцентру. Згідно зі свіжим прогнозом, на більшій частині території України пройдуть дощі з грозами, які вплинуть і на температуру повітря.

Так, на Заході країни пройдуть дощі. Температура повітря опуститься до 17-19 градусів.

У центральних регіонах також очікуються опади. Вдень стовпчики термометра прогріються до 17-21 градуса тепла.

На Півдні та Півночі теж очікуються дощі. У північних областях температура вдень підніметься до 17-19 градусів, а ось на півдні, традиційно, буде тепліше. Вдень стовпчики термометра прогріються до 22-25 градусів.

Не постраждають від дощів тільки східні регіони. Жителям Сходу вдасться насолодитися останніми теплими днями. Температура повітря тут прогріється до 21-24 градусів тепла.

У Києві 7 жовтня дощитиме і буде похмуро. Вдень стовпчики термометра піднімуться до 17-19 градусів, а вночі температура опуститься до 13-15 градусів тепла.

Раніше ми писали, що синоптики прогнозували дощову осінь в Україні, яка буде змінюватися тимчасовим просвітленням. Відомо, що українці можуть розраховувати на три етапи бабиного літа, тому потепління ще повернеться в Україну.

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