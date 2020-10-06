Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі в блискучих панчохах і чорному костюмі показала стильний образ

Модель кілька днів тому в соціальній мережі зазначила, що днями уклала контракт з брендом Nasty Gal і буде співпрацювати з ними. Після чого в соціальній мережі на фан-акаунтах почали публікувати кращі останні образи знаменитості, що бере участь в топових показах, в самих різних образах.

Одним з найбільш вдалих нарядів знаменитості фанати порахували той, який Емілі доповнила блискучими прикрасами і не менш яскравими панчохами. Ратаковскі звикла на зйомках не укладати волосся, дуже боячись його зіпсувати укладаннями, тому хвилясті і блискучі локони, навмисно укладені під природний образ, привернули дуже багато уваги.

Тоненький топ і міні-спідниця вдало підкреслили стрункість Емілі, ось що написали фанати:

»Я люблю тебе; просто романтична дівчинка💛 😊; Емілі, ти трохи схожа на молодого Дейва Гехана)))) ❤️; красиво💐; ікона стилю, дуже спокусливо; дійсно, димно жарко🔥 🔥; гарячої неї тільки сонце; любов✨ 😍; це просто чудово, яка ж струнка красуня❤️😍; круто, ти така струнка; задала всім спеку цією позою❤️".

До цього ефектна модель з дивно стрункою фігурою подражнила видом в досить провокаційних позах на дивані. Дівчина приміряла ультра-тонке плаття з трендовим принтом зебри і доповнила його такий же капелюхом з модним звіриним принтом.

Немов потягується кішка, Емілі покрутилася перед об'єктивом з різних сторін і змогла вразити фанатів. Дівчина виглядала досить сміливо, адже досить крихітна Довга наряду не змогла прикрити її довгі і засмаглі ноги.

"Я так рада оголосити, що я обличчя новітньої колекції @nastygal! Запуск через 5 днів. 🦓 🦓 # nastygalftemrata #ad", - радісно оголосила Емілі, оголошуючи про нову співпрацю.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі