У Пенсійному фонді розкрили українцям деталі перерахунку пенсій

На цей час в Україні роблять нарахування виплат за вислугою років і за віком. Відомі випадки, коли пенсія вже призначена, але людина продовжує працювати.

У Пенсійному фонді розповіли, чи варто робити перерахунок з одного виду пенсії на інший, пишуть Українські новини.



Так, якщо працюючий на іншій посаді пенсіонер і який отримує кошти за вислугу років, вирішив через час перейти на інший вид виплат, йому можуть призначити пенсію за віком. Тільки показник середньої зарплати для нарахування різних пенсій не однаковий.

За статтею 26 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», люди можуть отримувати пенсії, досягнувши 60 років і за наявності страхового стажу не менше 27 років.

У документі наголошується, що пенсіонеру дозволено поміняти вид пенсій з дня подачі заяви. У його пенсійному повинні бути документи про страховий стаж, зарплату (дохід) та інші.

При перекладі застосовується показник середньої зарплати, який враховувався під час призначення попереднього виду пенсії.

Таким чином, при переведенні з пенсії за вислугу років на пенсію за віком буде застосований показник середньої зарплати, який враховувався при призначенні пенсії за вислугу років, збільшений на коефіцієнти підвищення показника (1,17 і 1,11).

Нагадаємо, коли між Україною та іншою країною існує відповідний договір про виплату пенсії громадянину України цією державою, то відповідні виплати українець може отримати там, де працював.

Нагадаємо про дірку в Пенсійному фонді: українцям варто приготуватися до перебоїв з виплатами.

Як повідомляла Politeka, зарплати будуть виводити з тіні, в Мінфіні пригрозили українцям: "отримуватимуть пенсію саме С..."

Також Politeka писала, що українців порадували новими сумами пенсій: "30% від заробітку..."