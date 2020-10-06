Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, натягнула на найапетитніші розміри тісний костюм

Зірка завоювала серця маси фанатів, які створюють групи, присвячені кумиру, пише Politeka.net. Так, на одній з таких сторінок з'явилося спекотне відео красуні, яка позувала спиною до камери. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Квітко загравала з камерою, виставивши пружні сідниці. Зірка стояла на сходах, по яким стала ефектно підійматися.

Модель обтягнула пишні груди та об'ємні сідниці тісною тканиною, через що вони стали виглядати ще більш спокусливо.

Під коротким топіком можна розглянути тонку талію. Зірка розпустила довге волосся, до попереку.

За годину відео подивилися понад 4000 разів і воно отримало багато вихваляючих коментарів.

Користувачі мережі написали масу приємних повідомлень на адресу зірки та попросили побільше викладати подібних кадрів з видом ззаду.

"Суперзірка", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анастасія Квітко продемонструвала свою ідеальну фігуру в Instagram і фото тут же розлетілося по мережі.

Так, в одній з фан-груп моделі з'явився вказаний знімок.

Зірка натягнула на засмагле тіло білий купальник, який навіть підстрибнув на великих грудях, оголивши її частини внизу. Пишні принади стиснулися під тугою тканиною.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в досить маленькому бікіні на розмір менше, щоб надати пікантності. Модель приспустила лямки з плечей, пов'язавши ті на грудях і повернулася до об'єктива спиною, як би виставляючи свої сідниці.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів