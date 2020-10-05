Популярна фітнес-модель зі Сполучених Штатів Ніколь Амато похвалилася ідеальним тілом в крихітній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Погляд Сонця", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Амато позує в крихітному білизна, ефектно закинувши руки до верху. Модель позує спиною на камеру, відкриваючи розкішний вигляд ззаду. Доповнювали образ знаменитості браслети й значне кольє.
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«Одне задоволення за тобою спостерігати», «божественний вид», «абсолютний ідеал», «крихітка, ти чудова», «красоточка», «знесення даху», «вау, божественний вид», - пишуть її шанувальники.
До цього ми писали, що фітнес-модель Ніколь Амато повністю роздяглася заради пікантних кадрів.
Вона постала без одягу, повернувшись до камери в півоберта. Дівчина взяла в руки кисть і прикрасила себе білою фарбою, завдавши кілька густих ліній на стегна, руки, груди й навіть п'яту точку.
Примітно, що на знімку видно лише частину обличчя Ніколь - фотограф зробив акцент на її пишних формах. На задньому плані можна помітити пальми і якусь кам'яну будову. У такій обстановці модель нагадує розкуту дику амазонку.
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