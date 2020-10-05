Колишня дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала ідеальну фігуру в облягаючому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я згодна, що для того щоб побудувати щасливі відносини, взагалі не має ніякого значення який у тебе вік, вага і зовнішність. Тільки однакові цілі, погляди й принципи», - йдеться в повідомленні.

Морозюк також розповіла, що саме «таким чином ми вирішуємо, підходить нам людина, чи ні». На знімку красуня позує в ефектному облягаючому вбранні, присівши й розставивши ноги на камеру. Це привело в захват її шанувальників.

"Абсолютне так!", "розкішний вигляд", "красоточка", "вмієш зробити приємно", - пишуть вони.

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Ірина Морозюк часто радує відвертими нарядами, але на цей раз вона перевершила саму себе, показавшись в червоному купальнику, який ледь прикрив її інтимні місця.

Красуня сфотографувалася, на краю ванної з широко розсунутими ногами. Пляжний образ красуні довершили сонцезахисні окуляри і бейсболка, повернена козирком назад.

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