Колишня дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала ідеальну фігуру в облягаючому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Я згодна, що для того щоб побудувати щасливі відносини, взагалі не має ніякого значення який у тебе вік, вага і зовнішність. Тільки однакові цілі, погляди й принципи», - йдеться в повідомленні.
Морозюк також розповіла, що саме «таким чином ми вирішуємо, підходить нам людина, чи ні». На знімку красуня позує в ефектному облягаючому вбранні, присівши й розставивши ноги на камеру. Це привело в захват її шанувальників.
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"Абсолютне так!", "розкішний вигляд", "красоточка", "вмієш зробити приємно", - пишуть вони.
До цього повідомлялося, що Ірина Морозюк показала апетитні форми в мініатюрному бікіні.
Ірина Морозюк часто радує відвертими нарядами, але на цей раз вона перевершила саму себе, показавшись в червоному купальнику, який ледь прикрив її інтимні місця.
Красуня сфотографувалася, на краю ванної з широко розсунутими ногами. Пляжний образ красуні довершили сонцезахисні окуляри і бейсболка, повернена козирком назад.
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