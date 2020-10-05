Оля Полякова прокоментувала відкриття кримінального провадження після концерту під час карантину

Як передає Politeka.net, сое відеозвернення артистка опублікувала на сторінці в Instagram.

"Всі, хто хвилюється з приводу того, що вони прочитали в ЗМІ, що на мене завели кримінальну справу з приводу Харківського концерту, присвяченого дню вчителя, я хочу заспокоїти. Я вдома в халаті і мені нічого не загрожує. І звичайно ж хочу сказати, що вся ця галас з концертами пов'язана з передвиборчим срачем. Але все це можна обговорювати, коли вони закриють метро, яке кожен день відвідує стільки людей, що мені і за рік не зібрати. Тому дорогі мої, бережіть себе, мийте руки, не цілуйтеся і не читайте новини, особливо перед виборами», - заявила співачка.

Нагадаємо, про відкриття кримінального провадження через концерт Полякової раніше повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області

"Попри діючий карантин, на стадіоні по Профспілковому бульвару відбувся концерт, який відвідали близько 2000 людей... Слідчим Новобаварського відділу поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що заздалегідь знали про запланований концерт і попередили районну адміністрацію про відповідальність за порушення карантину. Під час самого концерту на заході перебували близько 40 поліцейських "з метою роз'яснення громадянам правил дотримання карантину, а також фіксації протиправних дій з боку організаторів заходу".

Нагадаємо, раніше Полякова щоб домогтися проведення концерту в Білій Церкві навіть пішла на мітинг до Кабінету міністрів. Однак єто не допомогло і виступати їй все ж заборонили.

Пізніше Полякова заявила про несправедливість. Так, в результаті скасування концерту, який спершу дозволяли провести, вона і організатор концерту втратили гроші, і не змогли виконати свою роботу.

При цьому, в Білій Церкві відбулися масові гуляння на честь Дня міста.

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