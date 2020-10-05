Офіційно вступили в силу нові списки міст, розділених на чотири зони карантину

Про це у своєму Facebook розповідав міністр Кабміну Олег Немчинов.

Новий розділ на карантинні зони в Україні почав офіційно діяти з півночі 5 жовтня.

Так, в червоній зоні опинилися Тернопіль і Канів, який ще минулого тижня потрапляв в помаранчеву зону. Тепер у цих населених пунктах забороняється робота громадського транспорту, закриваються ресторани, ТЦ та навчальні заклади.

У помаранчевій зоні знаходяться більшість обласних центрів: Ужгород, Суми, Івано-Франківськ, Харків, Чернівці та інші. У цих містах під забороною робота хостелів, турбаз, спортзалів і фітнес-центрів. Більш того, ночами заборонено ресторанам працювати, а в лікарнях буде припинена планова госпіталізація.

Що стосується Києва, то він залишається в жовтій зоні карантину, де забороняється відвідування закладів соцзахисту, де можуть перебувати літні люди.

Заклади повинні контролювати кількість гостей, а в транспорті дозволяється перевозити тільки ту кількість пасажирів, на яку розраховані місця в автобусах.

Як також розповідав Олег Немчинов, новий поділ міст на зони карантину діятиме протягом 14 днів.

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