Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана спантеличила витівкою в домашній обстановці

Як передає Politeka.net, в Instagram жінки з'явилося неоднозначне відео, яке зняв її чоловік. Бабкіна в домашньому одязі щось обговорювала з донькою, після чого проходячи біля чоловіка задерла і без того коротенькі шортики і потрусила накачаним «горішком». Судячи з реакції Сергія і дочки пари Веселини, вони не очікували такої витівки від матері. Це стало несподіванкою для всіх.

"Мені по-недільному ВСТРУСНУЛОСЬ

Хотіла чоловіка розсмішити

І щоб вам щаз не заснулося

Вирішила в Instagram залити", - підписала Сніжана свій тверк.

Варто відзначити, що думка шанувальників розділилася. Одні похвалили жінку за почуття гумору і сміливість, а інші жорстко розкритикували її за неадекватну поведінку.

«Ще й вистачає розуму це викладати на загальний огляд. Куди ми котимося?! Начебто ж і не малолітки дурні", "негарно, зате весело!", "Молодець, мама 3 дітей", " Прикольно...позитив зараз наше все-краще дуріти, ніж сумувати від карантину», «на позитив мало скидається. А ось на неадекватний вчинок так точно", "Вульгарно!", "Жах", " Супер! Які ви справжні", "ось що значить жінка Бомба – Ракета", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін відірвався з розкішною дружиною прямо на вулиці, мережа кипить:"які ви чудові".

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін підкорив зовнішнім виглядом в образі справжнього мачо, ніхто не встоїть: "добрий звір".

Також Politeka писала, що біда обрушилася на сім'ю Бабкіних, подружжя зробило заяву: "не ігноруйте...".