Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана спантеличила витівкою в домашній обстановці
Як передає Politeka.net, в Instagram жінки з'явилося неоднозначне відео, яке зняв її чоловік. Бабкіна в домашньому одязі щось обговорювала з донькою, після чого проходячи біля чоловіка задерла і без того коротенькі шортики і потрусила накачаним «горішком». Судячи з реакції Сергія і дочки пари Веселини, вони не очікували такої витівки від матері. Це стало несподіванкою для всіх.
"Мені по-недільному ВСТРУСНУЛОСЬ
Хотіла чоловіка розсмішити
І щоб вам щаз не заснулося
Вирішила в Instagram залити", - підписала Сніжана свій тверк.
Варто відзначити, що думка шанувальників розділилася. Одні похвалили жінку за почуття гумору і сміливість, а інші жорстко розкритикували її за неадекватну поведінку.
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«Ще й вистачає розуму це викладати на загальний огляд. Куди ми котимося?! Начебто ж і не малолітки дурні", "негарно, зате весело!", "Молодець, мама 3 дітей", " Прикольно...позитив зараз наше все-краще дуріти, ніж сумувати від карантину», «на позитив мало скидається. А ось на неадекватний вчинок так точно", "Вульгарно!", "Жах", " Супер! Які ви справжні", "ось що значить жінка Бомба – Ракета", - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Сергій Бабкін відірвався з розкішною дружиною прямо на вулиці, мережа кипить:"які ви чудові".
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