Популярна українська телеведуча Валерія Крук, більш відома як "Кульбаба", блиснула ідеальним тілом на відпочинку

Про це передає Politeka, з посиланням на Інстраграм-сторінку знаменитості

Теледива вирушила на відпочинок до Туреччини і вийшла на пляж в яскравому купальнику, прикувавши до свого розкішним формам захоплені погляди.

"Довгоочікуваний відпочинок! Краса навколо неймовірна! 👌 Фільтри і кольорокорекція моя улюблена сьогодні зайві!💁 ♀ ️ ",- написала телеведуча.

Користувачі мережі в коментарях оцінили її фігуру і відзначили, що зірка виглядає дуже спокусливо. Зокрема, завдяки наполегливим заняттям спортом.

"Лерочка, купальники чудові, але повір, захоплені погляди збирають не вони!!!♥️♥️♥️♥️♥️ Ти розкішна! Гарного відпочинку! Готель-чудовий! ♥️♥️♥️♥️♥️"» , «Ідеальна», «Крута» "Неповторна", - пишуть в мережі.

Варто нагадати, що на зорі своєї кар'єри на телебаченні дівчина виступала перед камерами під псевдонімом Кульбаба. Тоді вона з'являлася на публіці в зухвалих, а іноді і вельми вульгарних нарядах, а також Валерію часто критикували за зайву любов до пластичних операцій, силікону і ботоксу.

До цього ми повідомляли, що Валерія Крук похвалилася розкішним телем прямо на вулиці.

На оприлюдненому фото Крук позувала в екстра-міні сукні червоного кольору і такого ж кольору босоніжках. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Просто прислухайтеся до близьких!🙏 Будьте уважнішими! Потім може бути пізно...Не дивлячись на їх зовнішнє веселощі, всередині може відбуватися зовсім інша історія. Не запізнитеся розглянути...» - написала телеведуча.

Нагадаємо, що спокуслива Кульбаба задерла ногу в екстра-міні і розбурхала позою: "смілива красуня"

Як повідомляла Politeka, що популярна ведуча розкрила таємницю особистого життя про свого супутника.

Також Politeka писала, що українська телеведуча показала, з ким вирушила на відпочинок до Відня.