Популярна українська телеведуча Валерія Крук, більш відома як "Кульбаба", блиснула ідеальним тілом на відпочинку
Про це передає Politeka, з посиланням на Інстраграм-сторінку знаменитості
Теледива вирушила на відпочинок до Туреччини і вийшла на пляж в яскравому купальнику, прикувавши до свого розкішним формам захоплені погляди.
"Довгоочікуваний відпочинок! Краса навколо неймовірна! 👌 Фільтри і кольорокорекція моя улюблена сьогодні зайві!💁 ♀ ️ ",- написала телеведуча.
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Користувачі мережі в коментарях оцінили її фігуру і відзначили, що зірка виглядає дуже спокусливо. Зокрема, завдяки наполегливим заняттям спортом.
"Лерочка, купальники чудові, але повір, захоплені погляди збирають не вони!!!♥️♥️♥️♥️♥️ Ти розкішна! Гарного відпочинку! Готель-чудовий! ♥️♥️♥️♥️♥️"» , «Ідеальна», «Крута» "Неповторна", - пишуть в мережі.
Варто нагадати, що на зорі своєї кар'єри на телебаченні дівчина виступала перед камерами під псевдонімом Кульбаба. Тоді вона з'являлася на публіці в зухвалих, а іноді і вельми вульгарних нарядах, а також Валерію часто критикували за зайву любов до пластичних операцій, силікону і ботоксу.
До цього ми повідомляли, що Валерія Крук похвалилася розкішним телем прямо на вулиці.
На оприлюдненому фото Крук позувала в екстра-міні сукні червоного кольору і такого ж кольору босоніжках. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
"Просто прислухайтеся до близьких!🙏 Будьте уважнішими! Потім може бути пізно...Не дивлячись на їх зовнішнє веселощі, всередині може відбуватися зовсім інша історія. Не запізнитеся розглянути...» - написала телеведуча.
Нагадаємо, що спокуслива Кульбаба задерла ногу в екстра-міні і розбурхала позою: "смілива красуня"
Як повідомляла Politeka, що популярна ведуча розкрила таємницю особистого життя про свого супутника.
Також Politeka писала, що українська телеведуча показала, з ким вирушила на відпочинок до Відня.