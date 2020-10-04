На пом'якшення карантину можна не розраховувати

В Україні число заражених китайським вірусом неухильно зростає, а це означає, що практично жодна область не готова до ослаблення карантину

Як передає Politeka.net, таку інформацію оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначимо, що всі регіони оцінюють за трьома критеріями: кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення, завантаженість ліжко-місць у лікарнях та охоплення громадян ПЛР-тестами.

Так, у всіх областях, крім Кіровоградської, перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Зокрема, це стосується і столиці України-Києва.

Згідно з даними, в загальному показник по країні становить 133,3 при нормі в 40 випадків коронавірусної хвороби. У Києві цей критерій становить 167,5, а в Кіровоградській області - 20,9.

Станом на неділю, 4 жовтня, в Україні зафіксовано 4 140 нових випадків зараження, що трохи менше показників за останні кілька днів (добою раніше було 4 661 хворий, 2 жовтня – 4 633 захворілих, а 1 жовтня – 4 069). Про це повідомляє РНБО.

Всього з початку епідемії в країні заразилися 226 462 осіб, померли 4 397, одужали 98 737 пацієнтів.

За останню добу зафіксовано летальних випадків - 44 (днем раніше – 92), 1 370 пацієнтів одужали.

На даний момент хворіють вірусом 2 726 українців.

Треба сказати, що за кількістю нових випадків лідирують Харківська область (+ 414), Київ (+ 407), Донецька (+ 323), Житомирська (+ 281) і Дніпропетровська (+ 212) області.

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