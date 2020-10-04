Антициклон не дає опадам із Європи потрапити до України
Такий прогноз погоди на завтра, 5 жовтня, оприлюднила у своєму Facebook синоптик Наталка Діденко.
Вона попередила, що через циклон Brigitte, який зараз охопив Європу, та східний антициклон в Україні очікується поривчастий, сильний, часом штормовий вітер південно-східного напрямку.
Що стосується опадів, то завтра вони можливі у Вінницькій, Житомирській, Одеській та Миколаївській областях.
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"Температура повітря продовжує радувати теплим комфортом - завтра +19+24 градуси. У Києві понеділок також буде теплим, денна температура повітря коливатиметься близько +20 градусів. Дощів не передбачається", - продовжила Діденко у своєму прогнозі погоди.
Вона також зазначила, що у столиці опади можливі 7 жовтня, а наступні вихідні (10-11 жовтня) будуть сонячними та без дощів, оскільки температура повітря прогріється до позначки у +17..+19 градусів.
Раніше в Укргідрометеоцентру попереджали, що південні райони України поступово наближаються до Балканського клімату, навіть грецького.
У відомстві зазначили, що наближення до іншого клімату пов'язане із порушенням атмосферних процесів, які впливають на Україну.
"Зазвичай ці аномалії пов'язані з порушенням атмосферних процесів, які традиційні для тієї чи іншої місцевості. Вони пов'язані зі зміною клімату", - йшлося у повідомленні.
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