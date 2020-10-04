З 1 серпня поточного року українці отримали можливість як змінювати постачальника природного газу, так і скористатися спеціальними тарифами на блакитне паливо

Про це інформує Politeka з посиланням на консультаційний центр для населення "Газправда".

Працює це так: якщо заплатити за природний газ авансом, то фіксований тариф залишається на весь опалювальний сезон і не залежить від можливого подорожчання блакитного палива.

Передбачено два види тарифів: сезонні, які діють з 1 жовтня по 30 Квітня і річні (коли споживач платить щомісяця).

Раніше неодноразово повідомлялося, що поточної зими газ може підскочити в ціні до 7 гривень за кубометр. Однак, якщо весь газ оплатити заздалегідь авансовим платежем, то платити доведеться 4,5 грн за кубометр.

Раніше ми писали, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що тариф на воду зросте на 22% вже з жовтня цього року, але у водоканалах цю інформацію спростували. При цьому пояснили, що якщо подорожчання і буде, то це відбудеться пізніше.

За словами експертів, з 1 жовтня неможливо збільшувати тарифи на воду. Адже ліцензіатам встановлюють тарифи, збільшуючи або зменшуючи їх, з 1 січня. Тобто якщо цінники на воду і зростуть, то вже з нового року. Та й підстави для подорожчання є-змінюється вартість реагентів, електроенергії, інших складових собівартості тарифу.

Не найкращі очікування і по газу. Нагадаємо: з серпня в Україні запустили ринок газу, тому населення платить фактично за розцінками промисловості. Економісти припускають, що ціни і далі зростатимуть. Тому вже скоро ми побачимо цінник в 6 гривень за куб, а взимку - і 7 гривень.

Тобто за опалення невеликого будинку в 100 квадратів (витрачається приблизно до 500 кубів газу на місяць) доведеться заплатити до 4-4,3 тисяч гривень, що на тисячу гривень дорожче, ніж минулої зими, коли ціни на газ різко просіли.

Нагадавши, в Україні підвищилися ціни на газ.

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