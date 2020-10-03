Українська співачка MARUV похвалилася розкішною фігурою в купальнику з екстремальним вирізом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованих кадрах MARUV позує в чорному купальнику в напівтемній кімнаті, ефектно демонструючи фігуру в різних позах.
Особа красуня вирішила закрити за допомогою маски. Руки при цьому вона ефектно задерла до голови.
А шанувальників MARUV позбавила від можливості що-небудь сказати, викинувши кадри в Сторіс. Сама вона при цьому ролик ніяк не підписала.
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Так, красуня ефектно танцює з подругами, демонструючи кращі частини свого тіла на камеру. При цьому все, що відбувається буквально "тоне" під звуки криків і захоплення.
Спершу в кадр потрапляють подруги знаменитості, які" увійшли в раж", а пізніше - і сама красуня. Спершу вона нібито" підіграє " їм, після чого і сама пускається в танок.
Однак шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, оскільки кадри MARUV викинула у себе в Сторіс.
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