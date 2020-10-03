Модель Демі Роуз здивувала черговими спокусливими кадрами

Відома модель, яку часто називають британською Кардашьян, досить часто ділитися зі своїми шанувальниками стильними і часто вкрай пікантними образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове фото дівчина опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Цього разу зірка порадувала шанувальників відео з процедур. Як вказала сама Демі, вона працює над своїм тілом і завдяки даним маніпуляціям позбавляється від целюліту.

На опублікованих кадрах вона лежить на животі на ліжку, а чоловік-фахівець спеціальним приладом обробляє проблемні місця моделі, в яких можна і загубитися.

Кадр видався досить сміливим, оскільки Роуз не посоромилася показати себе в такому образі.

Демі кожен день любить проводити яскраво і насичено, причому робить це зірка на пляжі. Відпочиваючи і радіючи на узбережжі, не обходиться і без жарких фото. Фактично кожен день модель може показати себе в новому бікіні.

Будучи представником декількох модних брендів купальників, Роуз не соромиться підкреслювати достоїнства навіть найбільш провокаційними нарядами. Цього разу вона захопила засмаглим тілом у в'язаному бікіні з різнобарвним принтом на ліфчику.

Нагадаємо, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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