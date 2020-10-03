Погода в Україні буде однією з найтепліших серед країн Європи
 
Як передає Politeka.net, такий прогноз озвучила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
 
Так, у неділю 4 жовтня стовпчики термометра на території України піднімуться до 24 градусів тепла.
 
Синоптик зазначила, що від 17 до 21 градуса зі знаком "плюс" буде в північних і східних регіонах країни.
 
 
Дощова погода очікується на заході України та в Карпатах. Решта території залишиться сухою, але поривчастий вітер все одно не дасть насолодитися восени.

Столицю України огорне класична осінь-погода буде сонячною, температура підніметься до 22 градусів.
 
"Можна якраз збирати гербарій, жолуді, напихати кишені і шафу каштанами", - порадила синоптик.

Раніше ми повідомляли, що директор Укргідрометцентру попередив про те, що південні райони України поступово наближаються до Балканського клімату, навіть грецького.

"Зазвичай ці аномалії пов'язані з порушенням атмосферних процесів, які традиційні для тієї чи іншої місцевості. Вони пов'язані зі зміною клімату", - зазначив він в одному з інтерв'ю.

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