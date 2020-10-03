Погода в Україні буде однією з найтепліших серед країн Європи

Як передає Politeka.net , такий прогноз озвучила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, у неділю 4 жовтня стовпчики термометра на території України піднімуться до 24 градусів тепла.

Синоптик зазначила, що від 17 до 21 градуса зі знаком "плюс" буде в північних і східних регіонах країни.

Дощова погода очікується на заході України та в Карпатах. Решта території залишиться сухою, але поривчастий вітер все одно не дасть насолодитися восени.

Столицю України огорне класична осінь-погода буде сонячною, температура підніметься до 22 градусів.

"Можна якраз збирати гербарій, жолуді, напихати кишені і шафу каштанами", - порадила синоптик.