Погода в Україні буде однією з найтепліших серед країн Європи
Як передає Politeka.net, такий прогноз озвучила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Так, у неділю 4 жовтня стовпчики термометра на території України піднімуться до 24 градусів тепла.
Синоптик зазначила, що від 17 до 21 градуса зі знаком "плюс" буде в північних і східних регіонах країни.
Дощова погода очікується на заході України та в Карпатах. Решта території залишиться сухою, але поривчастий вітер все одно не дасть насолодитися восени.
Столицю України огорне класична осінь-погода буде сонячною, температура підніметься до 22 градусів.
"Можна якраз збирати гербарій, жолуді, напихати кишені і шафу каштанами", - порадила синоптик.
Раніше ми повідомляли, що директор Укргідрометцентру попередив про те, що південні райони України поступово наближаються до Балканського клімату, навіть грецького.
"Зазвичай ці аномалії пов'язані з порушенням атмосферних процесів, які традиційні для тієї чи іншої місцевості. Вони пов'язані зі зміною клімату", - зазначив він в одному з інтерв'ю.
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