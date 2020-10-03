35-річна російська актриса і співачка Настя Задорожна, яка знімалася у фільмах з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським, постала в красивому образі

Актриса активно знімається у фільмах і серіалах, а також не забуває вести сторінку в Instagram, передає Politeka.net. Так, зірка в одному зі своїх останніх постів показала струнку фігуру, сидячи на підвіконні.

Артистка - в світлому піджаку, який був злегка розстебнутий і з-під нього виглядала білосніжна маєчка.

Також на красуні були, ймовірно, штани, що підкреслили її ніжки.

Анастасія розпустила волосся середньої довжини, які було злегка скуйовджене. Вона широко посміхалася і дивилася у вікно.

"Love♥️", - написала Задорожна.

За 12 годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Яка крута фотографія. Міс оригінальність", " яка ж ти сама чарівність 😍 🌹 👍 🔥 👏", " ангел❤️", " супер👏", " красуня🔥", " Красотулька❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Ваааай😻", " дуже красива 💕", " Кого...", "Настю, ти моя найкраща подруга ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💙", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Задорожна позувала в простій трикотажній домашній кофті, прикрашеній спереду мереживом. Її волосся зібране в хвіст, а особливу увагу притягують очі. Актриса відтінила їх, а також підкреслила довгі вії за допомогою туші.

Враховуючи, що у неї величезні очі, на фото вона вийшла схожою на оленятко Бембі з діснеївського мультфільму.

Відзначимо, Анастасія Задорожна знімалася у фільмах" Квартал 95", зокрема, "Любов у великому Місті 1,2,3".

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