Молодий співак і актор Микита Пресняков, який доводиться онуком Аллі Пугачовій і сином Христині Орбакайте, похвалився несподіваним хобі
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував відео, на якому вчився кататися на скейті. Вийшло у нього не відразу. Він падав і знову вставав.
"Мораль пісні така! Якщо щось довго намагатися, то рано чи пізно у вас вийде!",- підписав відео артист.
За пару годин його ролик подивилося близько 7 тисяч осіб. У коментарях стали його хвалити.
"Кайф! Молодець", "І мрії збуваються", "Ну круто ж!", "Круто, ти нереально крутий! Скільки в тобі талантів і прихованих резервів?", "Молодець в тому, що не соромитеся показувати помилки. Хто не падав, той не піднімався", "Нікітос це просто супер молодець!",- пишуть люди.
"Двох врятувати не змогли": скандальна Фреймут з чоловіком виходжують покинутого малюка
Гаряча "наречена" Харламова позбавила чоловіків дару мови: "Як це плаття взагалі тримається на сі..."
"Сивина в бороду, біс в ребро": 53-річний Кіркоров яскраво запалив з коханцем Бузової, кадри гулянь
Демі Роуз показала свій найбезсоромніший купальник, тканина майже нічого не приховує: "Дозволь тебе..."
Один з коментів, правда, викликав у Преснякова вибух злості.
"Ти дуже впертий, навіщо ризикувати здоров'ям", - запитав один з фанів.
«Дурне запитання... навіщо в футбол грати ризикувати здоров'ям? Навіщо ходити в магазин і ризикувати здоров'ям? На вас же може цегла впасти... навіщо взагалі кайфувати від життя? Це ж ризиковано...",- відповів Пресняков.
Варто відзначити, що хлопець часто грубо відповідає в коментарях.
Нагадаємо, що невістка Пугачової в білому міні викликала фурор, оголивши солодкі місця: Пресняков буде в захваті.
Як повідомляла Politeka, Пугачова несподівано зважилася на заповіт, кому з близьких пощастить: "відписала майно...".
Також Politeka писала, що зухвала невістка Пугачової приголомшила образом у всьому чорному: "навіщо ж так губи перекачувати?".