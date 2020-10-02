Молодий співак і актор Микита Пресняков, який доводиться онуком Аллі Пугачовій і сином Христині Орбакайте, похвалився несподіваним хобі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував відео, на якому вчився кататися на скейті. Вийшло у нього не відразу. Він падав і знову вставав.

"Мораль пісні така! Якщо щось довго намагатися, то рано чи пізно у вас вийде!",- підписав відео артист.

За пару годин його ролик подивилося близько 7 тисяч осіб. У коментарях стали його хвалити.

"Кайф! Молодець", "І мрії збуваються", "Ну круто ж!", "Круто, ти нереально крутий! Скільки в тобі талантів і прихованих резервів?", "Молодець в тому, що не соромитеся показувати помилки. Хто не падав, той не піднімався", "Нікітос це просто супер молодець!",- пишуть люди.

Один з коментів, правда, викликав у Преснякова вибух злості.

"Ти дуже впертий, навіщо ризикувати здоров'ям", - запитав один з фанів.

«Дурне запитання... навіщо в футбол грати ризикувати здоров'ям? Навіщо ходити в магазин і ризикувати здоров'ям? На вас же може цегла впасти... навіщо взагалі кайфувати від життя? Це ж ризиковано...",- відповів Пресняков.

Варто відзначити, що хлопець часто грубо відповідає в коментарях.

Нагадаємо, що невістка Пугачової в білому міні викликала фурор, оголивши солодкі місця: Пресняков буде в захваті.

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