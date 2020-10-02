Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала, якою красунею вона була до того, як позбулася кар'єри і поваги громадськості

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram колись відома і улюблена мільйонами балерина вирішила труснути стариною, опублікувавши архівні кадри з балету "Лебедине озеро", в якому вона грала головну роль.

"Це велике щастя бути балериною! Бажання стати балериною з'явилося у мене у віці 5-ти років. Вірніше, це було не просто бажання, а поставлена життєва мета, якої я досягла», - написала Волочкова, додавши, що вона пройшла важкий шлях випробувань і гонінь.

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За словами артистки, було багато успіхів і злетів. Але для неї набагато значніше "світити для людей творчістю".

На відео ще ніжна і витончена Волочкова виконує фуете - складний елемент в балеті, що вважається трюком.

"Під час їх виконання голова паморочиться не тільки від успіху», - зізналася балерина.

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Сегодня Международный День Балета🩰🌺 Я поздравляю всех, кто причастен к этому прекрасному виду Искусства! И всех, кто его любит.🙏😊🌺🦢 Это большое счастье быть Балериной!🙏🩰🦢 Желание стать балериной появилось у меня в возрасте 5-ти лет. Вернее, это было не просто желание, а поставленная жизненная Цель, которую я достигла.🙏 Пройдя путь невероятного труда, испытаний, жесточайших противодействий и гонений, в то же время взлетов, успеха, признания зрителей и участвующих в моих благотворительных проектах детей.🙏 Что для меня гораздо значимее.🙏 Стертые в кровь мозоли, боль в суставах, переживания..-стали уже привычными. Но это большое счастье-светить для людей творчеством.😊🙏 Фуэте-самый сложный элемент в балете, считающийся трюком.👍 Обычно их 32. Но самое большое количество фуэте я исполняла в балете "Лебединое озеро" в постановке В.В.Васильева. Их было 48.🙈 Во время их исполнения голова кружится не только от успеха🙈😂. А на этом видео я в балете "Лебединое озеро" на сцене Большого Театра России. Мой партнёр Евгений Иванченко.🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова після звільнення з театру, де вона танцювала, пішла по похилій. Артистку стали все частіше помічати в сумнівних компаніях, а її витівки з кожним разом ставали все більш і більш скандальними.

Нагадаємо, що Волочкова у "волохатому" ліфчику налякала виглядом в повітряному шпагаті:"для цього я народжена".

Як повідомляла Politeka, Волочкова в зухвалій сукні з вирізами спантеличила "неохайним" декольте: "їй кравчиня помстилася".

Також Politeka писала, що скандалістка Волочкова вип'ятила все, що можна в сукні екстремальної довжини: "Неординарно!".