Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала, якою красунею вона була до того, як позбулася кар'єри і поваги громадськості
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram колись відома і улюблена мільйонами балерина вирішила труснути стариною, опублікувавши архівні кадри з балету "Лебедине озеро", в якому вона грала головну роль.
"Це велике щастя бути балериною! Бажання стати балериною з'явилося у мене у віці 5-ти років. Вірніше, це було не просто бажання, а поставлена життєва мета, якої я досягла», - написала Волочкова, додавши, що вона пройшла важкий шлях випробувань і гонінь.
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За словами артистки, було багато успіхів і злетів. Але для неї набагато значніше "світити для людей творчістю".
На відео ще ніжна і витончена Волочкова виконує фуете - складний елемент в балеті, що вважається трюком.
"Під час їх виконання голова паморочиться не тільки від успіху», - зізналася балерина.
Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова після звільнення з театру, де вона танцювала, пішла по похилій. Артистку стали все частіше помічати в сумнівних компаніях, а її витівки з кожним разом ставали все більш і більш скандальними.
Нагадаємо, що Волочкова у "волохатому" ліфчику налякала виглядом в повітряному шпагаті:"для цього я народжена".
Як повідомляла Politeka, Волочкова в зухвалій сукні з вирізами спантеличила "неохайним" декольте: "їй кравчиня помстилася".
Також Politeka писала, що скандалістка Волочкова вип'ятила все, що можна в сукні екстремальної довжини: "Неординарно!".