View this post on Instagram

Сегодня Международный День Балета🩰🌺 Я поздравляю всех, кто причастен к этому прекрасному виду Искусства! И всех, кто его любит.🙏😊🌺🦢 Это большое счастье быть Балериной!🙏🩰🦢 Желание стать балериной появилось у меня в возрасте 5-ти лет. Вернее, это было не просто желание, а поставленная жизненная Цель, которую я достигла.🙏 Пройдя путь невероятного труда, испытаний, жесточайших противодействий и гонений, в то же время взлетов, успеха, признания зрителей и участвующих в моих благотворительных проектах детей.🙏 Что для меня гораздо значимее.🙏 Стертые в кровь мозоли, боль в суставах, переживания..-стали уже привычными. Но это большое счастье-светить для людей творчеством.😊🙏 Фуэте-самый сложный элемент в балете, считающийся трюком.👍 Обычно их 32. Но самое большое количество фуэте я исполняла в балете "Лебединое озеро" в постановке В.В.Васильева. Их было 48.🙈 Во время их исполнения голова кружится не только от успеха🙈😂. А на этом видео я в балете "Лебединое озеро" на сцене Большого Театра России. Мой партнёр Евгений Иванченко.🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом