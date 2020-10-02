Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала, якою красунею вона була до того, як позбулася кар'єри і поваги громадськості

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram колись відома і улюблена мільйонами балерина вирішила труснути стариною, опублікувавши архівні кадри з балету "Лебедине озеро", в якому вона грала головну роль.

"Це велике щастя бути балериною! Бажання стати балериною з'явилося у мене у віці 5-ти років. Вірніше, це було не просто бажання, а поставлена життєва мета, якої я досягла», - написала Волочкова, додавши, що вона пройшла важкий шлях випробувань і гонінь.

За словами артистки, було багато успіхів і злетів. Але для неї набагато значніше "світити для людей творчістю".

На відео ще ніжна і витончена Волочкова виконує фуете - складний елемент в балеті, що вважається трюком.

"Під час їх виконання голова паморочиться не тільки від успіху», - зізналася балерина.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова після звільнення з театру, де вона танцювала, пішла по похилій. Артистку стали все частіше помічати в сумнівних компаніях, а її витівки з кожним разом ставали все більш і більш скандальними.

Нагадаємо, що Волочкова у "волохатому" ліфчику налякала виглядом в повітряному шпагаті:"для цього я народжена".

Як повідомляла Politeka, Волочкова в зухвалій сукні з вирізами спантеличила "неохайним" декольте: "їй кравчиня помстилася".

Також Politeka писала, що скандалістка Волочкова вип'ятила все, що можна в сукні екстремальної довжини: "Неординарно!".