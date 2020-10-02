Відома співачка Наталія Могилевська показала рідкісний архівний кадр з Андрієм Данилко, більш відомим як Вєрка Сердючка

Як повідомляє Politeka.net, фото зірка опублікувала у себе в Instagram. На архівних кадрах були зображені молоді Наталія Могилевська, Андрій Данилко, письменниця Лада Лузіна і популярний в кінці 1990-х співак Ель Кравчук. На одному фото компанія сиділа, обнявшись, а на другому Данилко їв щось з ноги Лузіної і дивився в кадр.

"Впызнаэте хто на знімку? Зможете вгадати який це рік? Ми грали в фанти, лагодили на спір бачок в унітазі, одна наша подруга весь вечір бігала напівголою за Данилко... потім ми жартома написали пісню "Лимоновий ліхтар". Було дуже весело", - написала Могилевська, зазначивши, що дуже сумує за Данилко.

Як відомо, 2 жовтня артист святкує своє 47-річчя. На честь дня народження співака Могилевська і опублікувала фото, яке стало приводом для бурхливих коментарів.

"Класні такі!", "Круте фото", "Кузьми не вистачає", "всіх впізнала, ось це я стара капець", "я думаю, що це фотошоп, вони не могли бути в такому віці всі разом", "які молоденькі, гарненькі!", "Справа була років двадцять тому, студентські роки", «блін.. класний. Данилко молодий такий. Наталі красуня", - пишуть користувачі мережі.

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