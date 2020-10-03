Погода в Україні 3 жовтня обрадує частину українців несподіваним потеплінням

Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо зі свіжого прогнозу Укргідрометцентру. Згідно з даними синоптиків, в суботу, 3 жовтня, практично у всіх регіонах України буде сухо і тепло.

Так, в західні регіони повернеться бабине літо. Температура повітря прогріється до 19-23 градусів тепла. Опадів у цей день не передбачається. Вночі буде по-осінньому прохолодно. Температура опуститься до 8-10 градусів.

У південних регіонах температура прогріється до 23 градусів. Дощу не буде, тому в українців з'явиться можливість прогулятися біля моря.

У центральних регіонах буде сонячно. Очікувана температура повітря 19-21 градус тепла.

Жителям східних регіонів доведеться потерпіти дощі. Температура там буде нижче - приблизно 18-20 градусів. Очікуються короткочасні дощі.

Погода в Києві 3 жовтня буде комфортною. Вдень очікується 19-21 градус тепла. Вночі температура опуститься до 10-12 градусів. Опадів в українській столиці не очікується.

Варто відзначити, що така тепла погода збережеться в Україні протягом декількох днів. Вже в неділі дощі підуть зі Сходу, а на Захід, навпаки, повернуться. Температура повітря коливатиметься в районі 18-21 градусів тепла.

Нагадаємо, що осінь продовжить мучити українців дощами і не тільки: де буде найхолодніше.

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