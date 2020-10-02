Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в пікантному образі

На фото Сьюзі здалася в пухнастій червоній накидці, без ліфчика і в стрінгах. Красуні довелося прикрити груди рукою, а волосся було зібране назад. Модель позувала біля туалетного столика на тлі дзеркал, піднявши одну ногу, роблячи знімок ще більш пікантним. Про це пишете Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Зображення прямо", "я тебе люблю", "Боже мій монументальний", "Ти мрія любові", "виглядає так мило", "чудова", "Моя дитинко", "дуже красива жіноча краса", "Ангельська матуся", "смачна бажана матуся", "як краасиво", "щасливий ранок, дитинко", "ти красива Сюзі, я люблю тебе", "чудово", "Мама і ще мама", "яка хороша Кобилка", "які стрінги, Сьюзі".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес, господиня найкрасивіших сідниць, показала себе в незвичайному жаркому вигляді.

На фото Сьюзі позувала в червоних стрінгах і без бюстгальтера. Модель розгорнулася спиною і сіла навпочіпки, демонструючи п'яту точку перед камерою. Волосся було у Кортес розпущене.

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