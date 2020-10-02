Навіть ефективна вакцина проти коронавірусу не поверне людей до нормального життя навесні 2021 року

Група провідних вчених Королівського наукового товариства (Великобританія) попередила, що не варто чекати блискавичних змін, передає ВВС.

Дослідники відзначають, що обмеження, можливо, потрібно буде «поступово послаблювати», так як впровадження вакцини може зайняти до року.

Вчені всього світу розробляють понад 200 вакцин для захисту від вірусу, і цей процес відбувається з безпрецедентною швидкістю.

Є прогнози, що деякі люди можуть отримати вакцину в цьому році, а масова вакцинація може початися на початку наступного року.

Однак у звіті Королівського товариства говориться, що це буде довгий процес.

"Навіть коли вакцина доступна, це не означає, що протягом місяця всі будуть вакциновані, ми говоримо про шість, дев'ять місяців ... року", - сказав професор Нілай Шах, керівник відділу хімічної інженерії Imperial. Коледж Лондона.

У звіті говориться, що попереду ще «величезні» проблеми.

Деякі з застосовуваних експериментальних підходів-наприклад, РНК - вакцини-ніколи раніше не вироблялися масово.

Виникають питання щодо сировини - як для вакцини, так і для скляних флаконів - і ємності холодильника, при цьому деякі вакцини необхідно зберігати при температурі мінус 80 ° C.

За оцінками професора Шах, вакцинація людей повинна відбуватися в темпах, в 10 разів швидше, ніж щорічна кампанія проти грипу, і це буде робота з повною зайнятістю для 30 000 навчених співробітників.

Виникають питання і щодо ефективності вакцини.

Дослідники застерігають, що питання про довгостроковий імунітет все ще потребує часу, щоб відповісти, і ми досі не знаємо, чи потрібно людям вакцинувати кожні пару років або достатньо однієї вакцини.

Доктор Фіона Каллі з Імперського коледжу в свою чергу зазначила, що вакцина "вселяє почуття великої надії на потенційне закінчення пандемії".

Але потрібно розуміти. що навіть винахід еффектіної вакцини не допоможе зупинити вірус моментально і повернутися до нормального життя вже, наприклад, в березні 2021 року.

Зазначимо, станом на 2 жовтня у світі зафіксовано 34 534 040 випадків зараження, 1 028 540 людей загинули, 25 702 292 одужали.

При цьому в світі був зафіксований новий антирекорд.

Станом на 1 жовтня від ускладнень китайського вірусу в світі померла рекордна кількість хворих – 8831 людина. Раніше найбільше число смертей було зареєстровано 17 квітня і становило 8513 жертв.

Нагадаємо, 2 жовтня в Україні встановлено новий антирекорд щодо захворюваності китайським вірусом. Про це свідчать дані РНБО станом на ранок п'ятниці.

Якщо ще вчора МОЗ повідомляв про 4069 інфікованих за попередню добу, то сьогодні помічено різке зростання - 4633 випадки за останні 24 години.

Також за добу видужала рекордна кількість пацієнтів. Попереднє найбільше значення було зафіксовано 30 Вересня (2110).

Антирекордсменом по країні залишається Харківська область - 460 заражених (у Харкові 242 випадки). Далі йдуть Дніпропетровська та Одеська області – 334 і 280 випадків відповідно.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 217 661 людина, з них 96 591 одужали, летальних випадків — 4261.

Нагадаємо, вірус не на жарт розбушувався в Києві, різкий стрибок захворюваності: лякаюча статистика.

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