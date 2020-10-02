Російський співак Борис Мойсеєв так і не зміг повернутися до звичного життя після інсульту

Про це пише Співрозмовник.

Раніше зірка ток-шоу Тамара Пухова заявила, що стан Бориса Мойсеєва останнім часом дуже погіршився.

"Борис, наскільки мені відомо, зараз знаходиться у важкому стані. Я буквально днями спілкувалася з його близьким другом. Мойсеєв прикутий до ліжка, лежить... Ніякого просвіту в стані його здоров'я немає", - відверто заявила вона в коментарі журналістам.

Таку інформацію про стан здоров'я актора підтвердила і російська актриса Олена Кравець. Вона додала, що Борису Мойсеєву після інсульту полегшало ненадовго, і пізніше ситуація лише посилилася.

"Борис Мойсеєв завжди був людиною-феєрверком, людиною-святом. Його енергія, епатаж на межі, провокації завжди мені дуже імпонували. Я вчилася у нього сміливості, зухвалості, нестандартності. Яке ж було моє горе, коли я дізналася, що Боря знаходиться у важкому стані. Знайомі кажуть, що після інсульту його полегшення було тимчасовим, а сьогодні його стан погіршився. Не хочеться вірити цьому, але, на жаль, всі підтверджують цю інформацію", - продовжила Кравець.

За словами співачки, вона кілька разів намагалася зв'язатися з Борисом Мойсеєвим, але його телефон постійно вимкнений.

Представники співака запевняють, що стан здоров'я Мойсеєва не погіршувався. Але шанувальники не вірять такої інформації, що хворого виконавця просто приховують від публіки.

"Інтерв'ю могли написати за нього, щоб не створювати галас. Як виглядає Боря і як він каже, Ми вже давно не бачили і не чули. Його від усіх нас просто приховують. Ми знаємо, що представникам Борі пропонували кілька телевізійних зйомок, але його помічники відмовляються. Тому що показувати там, мабуть, нікого...", - озвучили вони свою версію.

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