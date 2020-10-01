Відома модель Кріссі Тайген, яка є дружиною музиканта Джона Ледженда, втратила дитину під час пологів

Як передає Politeka.net, про це сама модель розповіла у себе в соцмережах. Вона опублікувала фото з лікарні, на яких лежала на лікарняному ліжку. Як стало відомо, Тайген потрапила в лікарню з сильною кровотечею. Медикам довелося викликати штучні пологи, але врятувати малюка не вдалося.

"Ми вражені тим глибоким болем, про який ви тільки чуєте, таким болем, який ми ніколи раніше не відчували", - зізналася модель.

За її словами, вони з чоловіком ніколи не вибирають імена для дітей, але цю дитину вони чомусь назвали.

"Ми чомусь стали називати цього чоловічка в моєму животі Джеком. Так що він завжди буде для нас Джеком", - зазначила жінка, заявивши, що він залишиться частиною їх сім'ї назавжди.

Кріссі Тайген подякувала всім за підтримку, додавши, що кожен день не може бути наповнений сонячним світлом, тому потрібно бути вдячними за те, що у вас є.

"У цей самий похмурий з днів ми будемо сумувати, ми будемо плакати. Але ми будемо міцніше обніматися і любити один одного, щоб пережити це", - підкреслила вона.

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