З ким ми боремося ось уже майже 30 років

Громадський діяч Андрій Пальчевський пояснив, чому будь-яка влада в Україні розчаровувала протягом 29 років

Лідер політсили "Перемога Пальчевського" не приховує, що у своїй виборчій кампанії орієнтується на тих, хто більше не довіряє владі. Так, в інтерв'ю виданню "КП в Україні" Пальчевський розкрив, чому українці не довіряють і чому, власне, вони мають рацію.

"Я зараз займаюся Києвом і вивчаю, куди йдуть потоки. Так от нічого не змінилося. Сотні мільйонів доларів падають керівникам міста, а вони діляться зі своїми олігархічними ляльководами, які з часів Януковича керують і Києвом, і Одесою, і Черкасами, і Львовом. Тридцять років еліта нашої країни грабувала народ і продовжує грабувати, руйнуючи інфраструктуру держави", - зазначив Пальчевський.

Громадський діяч також озвучив головного внутрішнього ворога України і розкрив шкоду, яку він завдав і продовжує завдавати.

"Внутрішній ворог - це олігархія. В Україні вже давно сформувався клас супербагатих людей. Вони володіють державними монополіями, цілими галузями економіки і паразитують на суспільстві, висмоктують всі соки і виводять мільярди в офшори. - заявив Пальчевський і відповів на запитання журналіста, чи не рано ще критикувати нинішню владу. - А з приводу того, що міняти щось рано, це не про нас. Як би не було пізно. Подивіться хоча б на фонд боротьби з коронавірусом. Розграбували і передали нібито на будівництво доріг. Адже з медичних фондів важче красти, ніж з доріг. Що, хтось не знає, як у нас дороги будують? Це просто схема, як найпростіше вкрасти".

Раніше ми повідомляли, через діяльність "олігархату" найбільше в Україні страждають пенсіонери - таку думку озвучив Пальчевський в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112".

"Вони нас стрижуть, годують так, щоб ми не здохли до наступного місяця: заплатили за газ, електрику і так далі... Особливо, якщо ми візьмемо літніх людей, - їм дають рівно стільки, щоб вони дотягнули до наступного місяця, оплатили тарифи, які ростуть", - обурився громадський діяч.

Нагадавши, Андрій Пальчевський кинув виклик кличку через розкрадання в Києві: "терпіти не можу казнокрадів"

Як повідомляла Politeka, Пальчевський пояснив, як потрібно розподіляти бюджет міста: "ви думаєте, Кличко багато прочитав книжок на цю тему?»

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський про масштабний страйк шахтарів: "треба боротися з убогістю будь-якими способами"