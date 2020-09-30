Відома українська співачка Наталія Могилевська показала свій осінній лук в шкірі

Зірка поділилася коротким відео зі своїми передплатниками в Instagram. Про це пише Politeka.net.

В Україну прийшли перші холоди, а значить прийшла пора оновити свій гардероб і перейти на куртки і плащі. Могилевська на залишилася осторонь і показала, як утеплилася з приходом справжньої осені. На відео вона впевнено крокує по вулиці в джинсах, чорній футболці і довгому шкіряному плащі, який пафосно майорить на вітрі.

Її образ доповнює чорна сумка, яскравий макіяж і великі сережки.

"Вийшла зустріти осінь. Як вам погодка?",- підписала кадри зірка.

Її шанувальники тут же почали коментувати новий пост.

"Красуня від Бога", "Наташенька, ти супер", "Наталія, Ти виглядаєш дивовижно", "вогонь бомба", "Погодка звичайно не дуже", "ааааа ХОДА шикарна, фантастична, Незрівнянна, легенда", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Могилевська поділилася домашнім відео.

"Доброго ранку! Насолоджуйтесь кожним днем життя і радійте сонцю", - побажала співачка свої шанувальникам у підписі до посту.

На опублікованих кадрах співачка постала в сукні з досить відвертим розрізом. Сидячи на кріслі вона відправила повітряний поцілунок чи то своїм шанувальникам, чи то оператору, який знімав ролик.

Нагадавши, Могилевська зважилася на одкровення після чуток про роман: "від великої любові буває...".

Як повідомляла Politeka, задоволений Ткач з " Квартал 95 "похвалився пристрасним поцілунком з Могилевською:" пацани, мрія збулася!".

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